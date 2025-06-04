В ООН воздержались от прямой оценки терактов в Брянской и Курской областях

ООН выразила соболезнования в связи с гибелью россиян при терактах

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге в Нью-Йорке заявил о скорби организации в связи с гибелью гражданского населения в зоне российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Комментарий прозвучал в ответ на прямой вопрос журналистов о позиции генсека организации Антониу Гутерриша относительно недавних инцидентов в приграничных областях России.

«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей», — сказал Дюжаррик, избегая прямой оценки событий в Брянской и Курской областях.

Такой ответ сохраняет нейтральную позицию ООН, которая традиционно воздерживается от однозначных заявлений по инцидентам, требующим тщательного расследования.

При подрыве поезда в Брянской области семеро человек погибли, еще 110 получили травмы.