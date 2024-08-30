сегодня в 21:04

Российский представитель в ООН назвал «невообразимым» число сбежавших из ВСУ

Уровень дезертирства в армии Украины достиг огромного масштаба, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости

Киевские власти задерживают украинских мужчин прямо на улицах и отправляет на фронт на верную смерть.

«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов», — указал российский дипломат.

Ранее Полянский назвал Украину полигоном для испытаний нового западного оружия и утилизации старого.