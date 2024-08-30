В ООН рассказали о масштабах дезертирства в ВСУ
Российский представитель в ООН назвал «невообразимым» число сбежавших из ВСУ
Уровень дезертирства в армии Украины достиг огромного масштаба, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости
Киевские власти задерживают украинских мужчин прямо на улицах и отправляет на фронт на верную смерть.
«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов», — указал российский дипломат.
Ранее Полянский назвал Украину полигоном для испытаний нового западного оружия и утилизации старого.