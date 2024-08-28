Украина превратилась в полигон для испытаний нового западного оружия и утилизации старого, заявили в постпредстве России при ООН, пишет ТАСС .

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина разрушила свою экономику.

«Из самой богатой из постсоветских республик с внушительным промышленным потенциалом она [Украина] почти сразу перекочевала в разряд одного из самых бедных государств бывшего СССР», — отметил он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как украинские беспилотники попали в Кировскую область. По его словам, США передают Киеву информацию, полученную с помощью космической разведки, что позволяет дронам ВСУ избегать участков, где расположены российские системы ПВО.