В ООН поддержали идею проведения переговоров России и США

Поддержку любым дипломатическим контактам между руководством США и России выразил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак во время брифинга с журналистами 24 января, сообщает РИА Новости .

«Мы поддерживаем все переговоры между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации», — заявил Хак.

Инициатива проведения переговоров исходила от американской стороны — президент Дональд Трамп выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.

Кремль отреагировал положительно на это предложение: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность российского лидера к диалогу с новым президентом США.