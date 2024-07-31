В ООН отреагировали на удары Израиля по Ливану

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Атаки ЦАХАЛ на Бейрут вызвали обеспокоенность в ООН

«ООН крайне обеспокоена ударом Израиля по пригороду Бейрута, призывает стороны к сдержанности», — сказано в сообщении.

Ранее истребители ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по столице Ливана. Четыре человека погибли, среди них двое детей. Более 70 жителей Бейрута получили ранения.

Израиль заявил, что целью удара был один командиров движения «Хезболла» Фуад Шукр.