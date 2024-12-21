В ООН отреагировали на атаку ВСУ по Рыльску в Курской области

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В ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску

В ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску Курской области, при котой погибли шесть человек, пишет газета «Известия» .

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

ВСУ ударили по Рыльску ракетами HIMARS в пятницу.

Погибли шесть человек, в то числе, ребенок. 88 домов остались без тепла, часть жилья — без газа.