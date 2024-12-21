В ООН отреагировали на атаку ВСУ по Рыльску в Курской области
В ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску
В ООН призвали предотвращать гибель мирных жителей после атаки ВСУ по Рыльску Курской области, при котой погибли шесть человек, пишет газета «Известия».
«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
ВСУ ударили по Рыльску ракетами HIMARS в пятницу.
Погибли шесть человек, в то числе, ребенок. 88 домов остались без тепла, часть жилья — без газа.