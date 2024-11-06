В офисе Зеленского заявили, что «закон о дровах» не будет подписан

Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что президент Украины не будет подписывать «закон о дровах», ужесточающий наказание за хранение дров без разрешающих документов, пишет РИА Новости .

По словам советника Зеленского, время по техническим причинам на ветирование закона истекло.

Ранее СМИ сообщали, что украинцам грозит уголовная ответственность или штрафы за хранение дров без документации.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского и его команды провести в стране выборы. Это необходимо, чтобы избавиться от ненужных вассалов.