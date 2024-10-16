Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о содержании секретных приложений к плану урегулирования конфликта на Украине, который не нашел поддержки у западных союзников, пишет РИА Новости .

В приложениях говорится о том, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику на больших расстояниях от линии фронта, как уничтожать и объекты накопления, а также объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила.

Также в плане есть описание целей поражения в России и необходимого для этого оружия, сообщает «РБК-Украина».

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы».

План состоит из пяти пунктов, включающих в том числе предложение о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта и размещение на территории страны «неядерного сдерживающего пакета».

Ранее политолог сравнил его с комедийным фильмом Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», подчеркивая, что предыдущая формула мира Зеленского фактически ведет к эскалации конфликта, даже ядерному, и не содержит новизны по сравнению с действиями Запада, такими как введение санкций и поставки оружия.