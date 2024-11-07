В офисе Зеленского опровергают информацию о плане команды Трампа по Украине

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин не поверил в информацию о том, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американец и его команда выдвинули инициативу по заморозке нынешней линии фронта до официального окончания конфликта. Согласно информации издания, план по завершению украинского кризиса также включает в себя отказ Киева от вступления в НАТО.

По словам представителя офиса Зеленского, настоящие проекты каких-либо президентов вряд ли бы так просто были опубликованы в газетах.

Литвин усомнился в достоверности соответствующей новости о разработке американцами плана по Украине. По его словам, это может быть «вбросом», которых «всегда много в газетах».