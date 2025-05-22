В офисе Зеленского назвали условия для дальнейших контактов с Россией

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Ермак заявил о необходимости провести с РФ обмен пленными «1000 на 1000»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для продолжения мирных переговоров с Россией необходимо провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате „1000 на 1000“», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дальнейшим шагом станет определение места следующей встречи с российской делегацией. Однако это возможно лишь после обмена пленными.

Глава офиса Зеленского добавил, что Киев продолжит настаивать на усилении санкций в отношении России, мотивируя это якобы невыполнением Москвой инициатив по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ ведет работу над исполнением достигнутой делегациями в Стамбуле договоренности об обмене военнопленными с Украиной по формуле «1000 на 1000».