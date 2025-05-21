Песков: работа по обмену пленными с Киевом идет по стамбульским договоренностям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ сейчас ведет работу над исполнением достигнутой делегациями в Турции договоренности об обмене военнопленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». Об этом сообщает ТАСС .

«Работа ведется во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Песков.

Решение об обмене пленными принято по итогам возобновленных в Турции российско-украинских переговоров, которые прошли 16 мая.

Когда именно состоится обмен, еще не говорили. Однако, по словам главы делегации РФ, помощника президента РФ Владимира Мединского, эта дата уже известна обеим сторонам, но пока ее не будут озвучивать.