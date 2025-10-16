В Одессе заявили о готовности бороться с киевским режимом
Коренные одесситы готовы бороться с националистически настроенным киевским режимом, но эти группы пока некому организовать, рассказала местная жительница, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в Одессе есть такие силы.
«Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует», — отметила она.
Ранее сообщалось, что ликвидированный в порту Ильичевск в Одесской области «высокопоставленный гость с Запада» мог приехать на Украину, чтобы заниматься разведкой, или принимать участие в разработке операций ВСУ.
