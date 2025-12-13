В украинском обществе, по мнению некоторых жителей, готовятся к возможной смене власти и усилению военного управления. Как рассказала РИА Новости жительница Одессы, назначение военных на руководящие посты в регионах, включая ее город, может быть признаком подготовки к «усилению военной диктатуры».

«Да, такое мнение есть… То, что придет кто-то из военных — да, такое может быть», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила о замене бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова на главу военной администрации Сергея Лысака, отметив: «То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украине пора провести президентские выборы, однако Владимир Зеленский связывает такую возможность с обеспечением безопасности со стороны Запада. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине считает парламент и спикера Верховной рады.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.