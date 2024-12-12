сегодня в 06:17

В ОБСЕ планируют подготовить Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш сообщил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО, пишут « Известия ».

По его словам, он не будет отправлять Украине ракеты.

Мареш отметил, что будет вести более 20 проектов, которые нужны Киеву.

Также Мареш выступает за возобновление миротворческой миссии на Украине.

При этом, как сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва не давала согласия на появление такой должности внутри организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на то, что приглашение в НАТО и гарантии могут распространяться только на подконтрольные Украине территории.

Украинский лидер при этом подчеркнул, что формально Украина должна быть приглашена в альянс с учетом границ 1991 года. По его словам, это требуется для завершения конфликта.