В ОАЭ ликвидируют ВНЖ граждан Ирана

Иранские граждане рассказали, что Объединенные Арабские Эмираты начали аннулировать их виды на жительство, сообщает РБК со ссылкой на TehranTimes.

Иранский оппозиционный телеканал Iran International завил, что с ликвидацией ВНЖ столкнулись граждане Ирана, проживающие в ОАЭ и находящиеся за пределами страны.

В итоге многие иранцы буквально застряли в третьих странах или транзитных аэропортах. Они узнали об аннулировании во время поездок и теперь не могут вернуться в ОАЭ.

Так, например, один из иранцев посещал Индию и после аннулирования ВНЖ не смог вернуться в Дубай. При этом его семье с другим гражданством разрешили приехать обратно.

BBC Persian сообщает, что один иранец после двухдневного выезда из ОАЭ попытался вернуться обратно, но ему отказали в рейсе, заявив, что иранцам якобы запрещен въезд в страну.

По данным СМИ, сначала мера вводилась в отношении владельцев рабочих и семейных виз, но позже затронула и держателей «золотых виз», которые получили их благодаря инвестициям. При этом ранее ОАЭ аннулировали туристические визы для иранцев.

Ранее стало известно, что Дубай массово стал терять туристов и деньги на фоне ударов Ирана. Он столкнулся с убытками в сотни миллионов долларов в день.

