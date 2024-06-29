В NYT назвали Байдена «тенью великого слуги народа»

Редакционный совет американской газеты New York Times призвал найти альтернативу Джо Байдену на предстоящих выборах президента США, пишет РИА Новости со ссылкой на издание.

«Самый ясный путь для демократов… признать, что Байден не может продолжать свою гонку», — указано в заявлении журналистов.

Байден был «тенью великого слуги народа» на дебатах с Дональдом Трампом, сказано в документе.

В руководстве газеты подчеркнули, что действующий американский лидер не смог ничего противопоставить Трампу в дискуссии.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли накануне.

Байден выдержал все раунды полемики, но его состояние вызвало опасение у однопартийцев и общественности.