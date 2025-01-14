В Новокузнецке за развитие предпринимательства будет отвечать новая чиновница
Яна Шиллер назначена главой управления развития предпринимательства Новокузнецка
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В Новокузнецке назначен новый руководитель управления потребительского рынка и развития предпринимательства, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Эту должность заняла Яна Шиллер.
Она родилась в 1981 году, является выпускницей Международного института экономики и права по специальности «Юрист».
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