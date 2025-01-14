В Новокузнецке за развитие предпринимательства будет отвечать новая чиновница

сегодня в 11:08

В Новокузнецке назначен новый руководитель управления потребительского рынка и развития предпринимательства, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Эту должность заняла Яна Шиллер.

Она родилась в 1981 году, является выпускницей Международного института экономики и права по специальности «Юрист».

Между тем жителям Кузбасса рассказали о наиболее прибыльных вакансиях. Среди них — горный мастер, замдиректора по экономике, помощник машиниста и другие.