В Нацразведке США оценили сроки восстановления ядерных объектов Ирана

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Нацразведка США: Ирану понадобятся годы на восстановление своих ядерных объектов

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявил, что Ирану понадобятся годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, сообщает РИА Новости .

По его словам, их придется создавать с нуля.

«Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы», — написал он в социальной сети X.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.