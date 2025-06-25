В Нацразведке США оценили сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявил, что Ирану понадобятся годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, сообщает РИА Новости.
По его словам, их придется создавать с нуля.
«Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы», — написал он в социальной сети X.
В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.
После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.