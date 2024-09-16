В НАТО заявили, что на Украине не будет мира без вступления страны в альянс
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на Украине не будет мира в долгосрочной перспективе без членства Киева в НАТО, сообщает ТАСС.
«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — сказал Столтенберг в интервью изданию Foreign Policy.
При этом, по его словам, страны-участники военного блока до сих пор не достигли не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в НАТО.
Столтенберг добавил, что без согласия всех членов НАТО Киев не может быть приглашен в Североатлантический альянс.
Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ оправданно с военной точки зрения.