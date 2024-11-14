Бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер в колонке для газеты The Financial Times заявила, что Россия может сделать избранному президенту США Дональду Трампу по крайней мере три уступки, сообщает РБК .

Она подчеркнула, что первой уступкой может стать формулировка для прекращения боевых действий на Украине. За основу можно взять за основу описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны, где «территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение ФРГ от ее восточных регионов не считалось постоянным».

«Хотя раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный», — пишет Геттемюллер.

По словам экс-замгенсекретаря НАТО, Москва может допустить вступление Украины в НАТО, при этом процедура будет отложена на неопределенный срок. Это станет второй возможной уступкой России для США. Киеву будет сложно выполнить условия для вступления в альянс и Евросоюз, но она будет на пути к членству.

Она отметила, что третьим возможным компромиссом может стать готовность Кремля к возобновлению переговоров с США по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

Геттемюллер добавила, что Трампу важно не оказаться проигравшей стороной при переговорах с российским президентом Владимиром Путиным качательно украинского конфликта. Будущий президент США должен знать, что Путин готов на некоторые уступки, чтобы никто не вышел из конфликта с сокрушительным поражением.

Ранее журнал Newsweek сообщал, что в Европе существуют опасения по поводу реализации двух потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в случае, если конфликт на Украине будет заморожен.