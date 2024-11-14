Newsweek: в ЕС опасаются воплощения в жизнь 2 сценариев по конфликту на Украине

Журнал Newsweek со ссылкой на участников конференции в Праге рассказал, что в Европе существуют опасения по поводу реализации двух потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в случае, если конфликт на Украине будет заморожен. Западные военные эксперты объяснили, в чем заключается угроза мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщает «Царьград» .

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что остановка боевых действий в рамках специальной военной операции может привести к возвращению в Россию «сотен тысяч военных».

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — добавил он.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт выразил мнение о том, что замораживание конфликта на Украине представляет собой угрозу для Европы. Он отметил, что в «серой зоне» может возникнуть новый конфликт между Россией и НАТО. При этом он подчеркнул, что альянс готов к такому сценарию.

Государства Европы, объединенные в рамках НАТО, не смогут продолжать предоставлять Украине необходимую помощь. Военно-промышленный комплекс ЕС не в состоянии удовлетворить растущие потребности Киева.

В то же время склады боеприпасов США, которые несут на себе большую часть бремени по поддержке ВСУ, практически опустели. Генсек НАТО Марк Рютте также поставил под сомнение дальнейшее членство США в альянсе. Ранее он заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп решит «сдать» Украину президенту РФ Владимиру Путину, он лично обеспечит выход США из НАТО.