В НАТО назвали самый большой риск для организации

Самой большой угрозой для НАТО является риск победы России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на открытии саммита организации в Вашингтоне, пишет ТАСС .

«Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить», — заявил Столтенберг.

Как считает глава организации, Москва выигрышем в конфликте даст пример руководителям Ирана, КНДР и Китая.

Генсек призвал страны альянса активнее поддержать Киев.

Ранее президент США Джо Байден заявил о поставке Украине систем ПВО.