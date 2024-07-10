В НАТО назвали самый большой риск для организации
Столтенберг: угрозой для НАТО является риск победы России
Самой большой угрозой для НАТО является риск победы России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на открытии саммита организации в Вашингтоне, пишет ТАСС.
«Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить», — заявил Столтенберг.
Как считает глава организации, Москва выигрышем в конфликте даст пример руководителям Ирана, КНДР и Китая.
Генсек призвал страны альянса активнее поддержать Киев.
Ранее президент США Джо Байден заявил о поставке Украине систем ПВО.