В Наро-Фоминске прошло заседание политического совета «Единой России»

В Наро-Фоминске на заседании политического совета «Единой России» определили кандидата на предстоящие выборы в Совет депутатов, передает пресс-служба партии.

Основной повесткой Заседания стал вопрос выдвижения кандидатом Виталия Тамаркина на дополнительных выборах депутата совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 1

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России» Роман Шамнэ, довыборы в Наро-Фоминском городском округе пройдут 8 сентября в связи с назначением депутата совета депутатов городского округа Дмитрия Кожушко на должность начальника территориального управления Апрелевки.

«Депутатская работа — это большая ответственность и ежедневное тесное взаимодействие с людьми. Много лет лично знаю Виталия Тамаркина как опытного, результативного, грамотного, любящего свой народ и Родину человека. Поддерживаю его кандидатуру, знаю, что Виталий Алексеевич помогает землякам, участвует в сборе гуманитарной помощи для воинов СВО, умеет слышать чаяния людей», — прокомментировал Шамнэ.

Ранее состоялось предварительное голосование для определения наиболее сильных и достойных кандидатов в депутаты совета депутатов и путем голосования был избран житель города Апрелевка, директор ФОК «Мелодия» Виталий Тамаркин. Он с 2008 года является активным членом Партии «Единая Россия», член местного политсовета партии. Многие годы успешно работает в органах местного самоуправления. Занимая пост главы городского поселения Апрелевка, Тамаркин зарекомендовал себя как опытный руководитель, проявляя человечность и чуткость к пожеланиям и наказам избирателей. Большое количество спортивных и патриотических мероприятий, организованы и проведены по его личной инициативе.

По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Александра Баранова, в работу депутатов входит реализация Народной программы партии и в предвыборный период кандидаты соберут новые предложения в главный программный документ «Единой России», за исполнением которых, в случае победы, они будут следить на протяжении своего срока полномочий.

«Наказы избирателей у нас на особом контроле. Более 86% наказов реализовали в Наро-Фоминском округе в 2023 году по Народной программе „Единой России“. Так, например, в этом году началось благоустройство набережной вдоль реки Нара. В рамках реализации Народной программы и наказов жителей в текущем году в котельной № 43 в Наро-Фоминске, обеспечивающей теплом 85 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Кантемировский, будет проведен капитальный ремонт», — рассказал парламентарий.

В работе местного политсовета приняли участие члены политсовета, единороссы, члены ревизионно-счетной комиссии, а также представители от первичных отделений партии. В ходе работы политсовета единороссы рассмотрели также ряд иных вопросов, касающихся предстоящих выборов и партстроительства, реализации партийных и нацпроектов, импортозамещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.