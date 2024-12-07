В Москву прибывают делегации для участия в ПА ОДКБ Политика сегодня в 23:19

В Москву начали прибывать первые иностранные делегации для участия в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщается на сайте Госдумы.

В столицу России уже прибыла делегация парламента Таджикистана. Мероприятие состоится 9 декабря. Ранее в ходе заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву.