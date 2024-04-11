В Москве на территории посольства Украины заметили флаг РФ и Знамя Победы

Два новых флага, поднятых на флагштоке, на территории украинского посольства заметили в Леонтьевском переулке в Москве, сообщает ТАСС .

Мэрия Москвы давно расторгла договор аренды на земельный участок, где находится комплекс зданий посольства Украины, в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского договора об аренде земли для своего посольства.

При этом здание, находящееся на Леонтьевском переулке, все равно является собственностью Украины и сохраняет свою неприкосновенность.

В настоящее время украинское посольство в Москве не работает. Но на его территории заметили флаг России и Знамя Победы.

Ранее Украина требовала от российских спортсменов отказа от Игр дружбы. В настоящее время Киев планирует добиваться от участников Олимпиады-2024 письменного отказа от соревнований.