В Молдавии сообщили о нарушении воздушного пространства беспилотниками

Два беспилотника нарушили воздушное пространство на юге Молдавии, сообщается в Telegram-канале правительства страны.

Отмечается, что первый беспилотник был замечен отделом воздушных операций Республики Молдова в 22.45 (23.45 мск — ред.) по направлению Тараклия — Петровка. Второй обнаружили спустя три минуты по направлению Бурлэчень — Виноградовка.

Позже появилось сообщение, что оба дрона покинули воздушное пространство страны.

Ранее делегация РФ в Объединенной контрольной комиссии выступила с официальным ответом на обвинения молдавской стороны и сообщила, что это Молдавия пытается блокировать миротворцев в Приднестровье