Делегация РФ указала на попытки Молдавии блокировать миротворцев в Приднестровье

Делегация РФ в Объединенной контрольной комиссии выступила с официальным ответом на обвинения молдавской стороны и сообщила, что это Молдавия пытается блокировать миротворцев в Приднестровье, пишет ТАСС .

Молдавские власти назвали учения российских миротворческих сил в Приднестровье провокационными действиями. Однако российская сторона подчеркнула, что подобные заявления являются попыткой помешать выполнению миротворческой миссии России в регионе.

«Проведение совместных тренировок предусмотрено ежегодно утверждаемым планом основных мероприятий воинских контингентов совместных миротворческих сил», — говорится в заявлении российской делегации.

Российская делегация сообщила о сложившейся ситуации с миротворческими тренировками в регионе. Согласно существующим договоренностям, совместные учения должны проходить в соответствии с основным планом мероприятий, который утверждается каждый год. Однако из-за отказа молдавской стороны от участия российским миротворцам приходится тренироваться самостоятельно. При этом требования Молдовы об обязательном уведомлении о проведении тренировок противоречат ранее достигнутым соглашениям по миротворческой операции.