В Молдавии одобрили проведение референдума о вступлении в Евросоюз

Конституционный суд Молдавии назвал законной инициативу парламента страны о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз, сообщает ТАСС .

Председатель суда Домника Маноле озвучила вынесенный вердикт. Кроме того, по итогам проведенного референдума будут внесены поправки в конституцию.

Установлено, что инициатива о пересмотре Конституции не противоречит положениям основного закона страны. Ее можно предложить на утверждение парламенту.

Инициативу выдвинула правящая Партия действия и солидарности. Она предполагает дополнить преамбулу Конституции словами: «Подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова (РМ) и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ».

Кроме того, там появится пункт, предполагающий приоритетность постановлений Евросоюза над противоположными положениями законов Молдовы. Присоединение к учредительным договорам ЕС осуществят органическим законом парламента.