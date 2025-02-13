В Молдавии обязали закрыть Российский центр культуры и науки

Министерство иностранных дел Молдавии рассказало, что страна выходит из соглашения с РФ о создании и работе культурных центров. В связи с этим Российский центр культуры и науки обязан будет перестать функционировать в государстве, сообщает РИА Новости .

МИД Молдавии также вызвал главу дипмиссии РФ в Кишиневе из-за якобы нарушения воздушного пространства страны беспилотниками России. В ответ на это официальный Кишинев принял решение о расторжении межправительственного соглашения, которое было подписано в 1998 году.

Ранее полиция Молдавии заявила, что на территории государства упали два беспилотника. Обломки одного дрона обнаружили неподалеку от сельскохозяйственного поля рядом с городом Чумай. Другой БПЛА нашли у населенного пункта Чадыр-Лунги в Гагаузии. Он, по мнению силовиков, «может быть российским».

При этом посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения по поводу принадлежности беспилотников к РФ.