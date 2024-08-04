В Мьянме втягивают Россию во внутренний вооруженный конфликт

Йи: России нужно признать конфликт в Мьянме актом терроризма и вступить в него

Глава одной из самых крупных политических партий Мьянмы USDP(Союзной партии солидарности и развития) Кхин Йи попросил Россию признать вооруженный конфликт в государстве проявлением терроризма и помочь побороть его, сообщает РИА Новости , взявшее интервью.

Политик считает, что происходящие в его стране политические разборки — терроризм. Если Россия признает этот факт, то сможет отправить в Мьянму сотрудников своих силовых ведомств, которые помогут победить участников военного конфликта, выступающих против правительства.

Йи попросил российские власти изучить ситуацию в его стране и оказать поддержку на разных уровнях. Партия политика хотела бы более тесно работать в области борьбы с терроризмом с российскими коллегами — «Единой Россией».

Вооруженный конфликт между властями Мьянмы и некоторыми вооруженными формированиями вновь вспыхнул в 2021 году. Это произошло после того, как местные силовики заявили, что представители правительства подтасовали голоса на выборах. С тех пор столкновения в стране не утихают, там введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в 2024 году турпоток из России в Мьянму вырос на 57%. В страну из РФ каждый год приезжают несколько тысяч человек.