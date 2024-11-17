В МИД России заявили, что санкции надо не обходить, а снимать

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что санкции необходимо снимать, потому что они приносят страдания всему миру, пишет РИА Новости .

«Как можно говорить о свободном рынке и свободной торговой системе, когда всюду стоят препятствия. Но обходить — это одно, а другое дело — надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», — заявил он.

Также Панкин отметил, что санкции приводят к подорожанию продовольствия и энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что ЕС рассчитывают на то, что торгово-экономические ограничения в отношении России продлятся в 2025–2026 годах. Кроме того, европейские эксперты предполагают, что конфликт на Украине продолжится в течение этого же периода времени.