В МИД России заявил об участии Киева в политической ситуации в Словакии
Посол Братчиков: Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии
Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.
Дипломат сослался на данные Словакии о зарубежном вмешательстве в политику страны.
Он указал на роль украинской разведки «и тех, кто реально командует этой структурой».
«Хочется верить, что словацкий народ не позволит собой манипулировать», — сказал Братчиков.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что Запад потратил три млрд долларов на его свержение.