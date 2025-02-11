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Посол Братчиков: Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии

Украина причастна к расшатыванию ситуации в Словакии, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.

Дипломат сослался на данные Словакии о зарубежном вмешательстве в политику страны.

Он указал на роль украинской разведки «и тех, кто реально командует этой структурой».

«Хочется верить, что словацкий народ не позволит собой манипулировать», — сказал Братчиков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что Запад потратил три млрд долларов на его свержение.