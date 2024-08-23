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Тысячи жителей стран Запада готовы переехать в Россию, чтобы спасти свои семьи и детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью « Комсомольской правде ».

«Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, целые семьи хотят покинуть страны НАТО и спасти своих детей от западной идеологии.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала новые правила продления вида на жительство гражданами РФ в Латвии.