В МИД России прокомментировали повреждения посольства Португалии в Киеве
МИД России: ущерб дипмиссии Португалии в Киеве нанесен ПВО Украины
Ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве нанесен ПВО Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
В СМИ Португалии обсуждают повреждение помещений португальского посольства в Киеве при ударе ВС РФ по военным объектам города 20 декабря, сказано в сообщении.
«Ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою „эффективность“», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее российские силы нанесли удар по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч», разрабатывающего ракетное вооружение.