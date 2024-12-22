В МИД России прокомментировали повреждения посольства Португалии в Киеве

Ущерб зданию дипмиссии Португалии в Киеве нанесен ПВО Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.

В СМИ Португалии обсуждают повреждение помещений португальского посольства в Киеве при ударе ВС РФ по военным объектам города 20 декабря, сказано в сообщении.

«Ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою „эффективность“», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские силы нанесли удар по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч», разрабатывающего ракетное вооружение.