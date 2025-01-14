Глава МИД Молдавии Михай Попшой не смог опровергнуть аргументацию российских дипломатов и просто расписался в том, что крыть ему нечем, заявила официальный поедставитель МИД Росии Мария Захарова.

Ранее глава МИД Молдовы сообщил, что больше не будет комментировать заявления Захаровой из-за «пропаганды».

«За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о формировании Вашингтоном ядерного конфликта при оказании военной помощи Украине.