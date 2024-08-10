В МИД России опровергли фейк с заявлением Захаровой об АЭС

Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой об обмене Запорожской АЭС на выход ВСУ из Курской области являются фейком, заявили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Сети якобы официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляет о том, что «российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона».

«Это „обращение“ — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга М. В. Захаровой от 18 июля 2024 года. Подчёркиваем: М. В. Захарова ничего подобного никогда не произносила», сказано в заявлении ведомства.

Ранее Захарова призывала международное сообщество осудить удары украинских сил по мирным жителям российских городов.