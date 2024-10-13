В МИД РФ заявили, что БРИКС никогда не станет военным союзом

В МИД России заявили, что БРИКС никогда не являлся и не является военным союзом, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что БРИКС — это прежде всего межгосударственное объединение равноправных участников. Э

«то многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых „столпах“ — политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что началась следующая волна мирового роста, который будет продолжаться на протяжении всего XXI века. При этом он затронет не США и страны Евросоюза, которые медленно теряют позиции в экономике мира, а государства БРИКС.