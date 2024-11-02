В МИД РФ прокомментировали отправку Чехией граждан в ряды ВСУ

Захарова об отправке Чехией людей в ВСУ: президенту Павлу не нужны свои граждане

Ранее президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам вступить в ряды украинской армии. При этом неизвестно, сколько заявок граждан Чехии на службу в ВСУ были отклонены. Согласно законам страны, гражданам запрещено участвовать в военных формированиях без разрешения главы государства.

«А я вам хочу сказать, как это называется: президенту Чехии тоже не нужны свои граждане, и вот эти 60, видимо, с точки зрения Чехии — ненужные люди», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что затем представители Чехии и Украины на международных площадках будут делать вид, будто озабочены судьбой военнопленных.