В МИД РФ попросили США объяснить «вывоз» Мадуро с территории Венесуэлы

Россия потребовала у США незамедлительно внести ясность в ситуацию с «вывозом» с территории Венесуэлы ее президента Николаса Мадуро с супругой. Москва предельно встревожена этой информацией, говорится на сайте МИД РФ .

Во внешнеполитическом ведомстве назвали атаку Соединенных Штатов на Венесуэлу «агрессивными действиями». Мадуро с супругой были насильно вывезены с территории государства.

«Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», — добавили в МИД РФ.

Такие шаги, если информация подтвердится, являются неприемлемым посягательством на суверенитет страны. Его уважение — главный принцип международного права, подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

Утром США вторглись на территорию Венесуэлы. Они нанесли удары по военным объектам и зданию местного парламента. Мадуро с женой были схвачены американскими военными и вывезены из страны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал сенатору Майку Ли, что удары по Венесуэле были маскировкой для операции по захвату президента государства. Эту информацию политик получил во время телефонного разговора с дипломатом. Мадуро планируют привлечь к ответственности по уголовным преступлениям.

