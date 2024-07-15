В МИД Южной Кореи рассказали об уровне отношений с Россией

Южнокорейский МИД: в стране не могут поддерживать прежние отношения с РФ

В МИД Южной Кореи отметили, что страна не может поддерживать прежние отношения с Россией, которая заключила договор с КНДР, сообщает РИА Новости .

По словам министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Еля, безопасности страны угрожает военное сотрудничество РФ и КНДР, особенно после заключенного ими договора.

Министр отметил, что Южная Корея продолжит участвовать в «усилиях международного сообщества по войне на Украине». Кроме того, страна собирается реагировать на возможные угрозы собственной безопасности.

По его словам, правительство Южной Кореи и дальше будет противодействовать нарастанию ядерной мощи КНДР, прибегая к помощи соседних стран. Это будет включать привлечение стран НАТО к осуждению взаимодействия России с КНДР.

Кроме того, министр отметил, что отношения Южной Кореи и РФ зависят от дальнейших действий России.

Ранее РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Он предусматривает в том числе помощь в случае агрессии против одного из его участников.