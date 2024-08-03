В МИД Германии высказались об обмене заключенными между Россией и Западом

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что решение о выдаче Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку в Германии за убийство, в рамках обмена заключенными между Западом и Россией не было легким, сообщает «Газета.ru» .

«Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами „крайне деликатной дилеммой“, — пишет немецкое издание Tagesschau.

Глава немецкой дипломатии добавила, что решение о выдаче России Вадима Красикова стало сложным решением для правительства Германии.

Ранее издание Die Welt сообщало, что власти Германии не вынесли решение о помиловании содержащегося в тюрьме россиянина Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению. Россия и западные государства 1 августа провели обмен заключенными, в ходе которого 10 граждан страны вернулись на Родину.