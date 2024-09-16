В МИД Абхазии высказались о плане Грузии извиниться за войну 2008 года

При реальных действиях властей Грузии по урегулированию напряженных отношений с Абхазией после войны в Южной Осетии может начаться процесс, который приведет к «добрососедским отношениям», сообщается на сайте МИД республики.

Ранее председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что после победы на предстоящих парламентских выборах Тбилиси найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года.

«Заявление г-на Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — говорится в сообщении абхазского внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили надежду, что Иванишвили найдет правильные слова и в отношении абхазского народа, которые завершат мирный договор между Абхазией и Грузией, а также Южной Осетией и Грузией.