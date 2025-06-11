В Лос-Анджелесе могут ввести ограничения из-за бунтов
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс официально заявила о возможном введении комендантского часа в ответ на продолжающиеся пятые сутки массовые беспорядки, сообщает РИА Новости.
«Мы рассматриваем все варианты восстановления порядка, включая комендантский час и другие жесткие меры», — подчеркнула она на экстренном брифинге.
Кризис разразился после противоречивого рейда иммиграционной службы (ICE) в центре города 7 июня, когда были задержаны десятки нелегальных мигрантов. Ситуацию усугубило решение Белого дома ввести в город два батальона Национальной гвардии без согласования с местными властями.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал эти действия «неконституционной оккупацией», тогда как администрация президента США Трампа настаивает на необходимости «защиты федеральной собственности».
На улицах Лос-Анджелеса сейчас наблюдается хаотичное смешение мирных протестов против миграционной политики и откровенного мародерства. Особое беспокойство властей вызывает радикализация части демонстрантов, выкрикивающих антиправительственные лозунги и призывающих к «революции». Полиция сообщает о десятках задержанных и раненых с обеих сторон.
В этих условиях комендантский час может стать последним инструментом перед объявлением чрезвычайного положения в крупнейшем мегаполисе Западного побережья.