В Литве поэта лишили награды из-за якобы финансирования от российского фонда

Глава Литвы Гитанас Науседа отозвал государственную награду у переводчика и поэта Юрия Кобрина, обвинив его в получении финансовой поддержки от российского фонда, сообщает «Царьград» .

Как сообщил портал Литовского радио и телевидения (LRT), Кобрин живет в Вильнюсе и отрицает обвинения, награду он получил еще в 2003 году от президента Валдаса Адамкуса.

«Офис президента сообщил, что президент Гитанас Науседа исключил поэта Юрия Кобрина, члена Союза писателей Литвы, из списка удостоенных Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса», — говорится в сообщении.

В документе утверждается, что Кобрин, по всей видимости, «скомпрометировал статус лауреата». Как уточняет LRT, 82-летний поэт, живущий в столице Литвы, предположительно вел переписку с российским «Правфондом» и получал от него деньги. Занимаясь переводами стихов с литовского на русский язык с 1960-х годов, Кобрин написал 11 сборников собственных стихов и 14 книг переводов литовских поэтов.

