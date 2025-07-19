В Латвии собрались массово депортировать россиян

Сразу у 841 россиянина, проживающего на территории Латвии, истек срок действия вида на жительство (ВНЖ). Из-за этого всех граждан России могут депортировать, в управлении по делам гражданства и миграции уже заявили, что люди с истекшим сроком ВНЖ должны покинуть территорию страны, пишет РИА Новости .

«На основании поправок в Закон об иммиграции у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня не были предоставлены документы для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября», — говорится в заявлении.

На данный момент у россиян еще есть шанс остаться в Латвии. Для этого им до 30 ноября нужно успеть подать документы на получение разрешения на постоянное проживание в стране и дождаться соответствующего решения со стороны властей.

При этом временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что более тысячи россиян уже покинули Латвию после изменения миграционных норм. Если бы они этого не сделали, то в итоге потеряли бы доступ к медицинским учреждениям, банкам и лишились бы пенсий и социальных выплат.

Начиная с августа 2022 года в Латвии изменили правила продления ВНЖ для россиян. Теперь им предстоит сдача экзамена по госязыку. По данным на сентябрь 2023 года, уровень знания языка должен был быть не ниже А2.

Ранее сообщалось, что в Латвии перестали признавать российские загранпаспорта, в которых нет биометрии. Обладателям документов без биометрических данных просто запрещают въезжать в страну.