В Крыму предрекли Зеленскому незавидную судьбу скитальца

«Личное будущее Зеленского никто не гарантировал. Он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — сказал политик в беседе с агентством.

Константинов добавил, что в США могут начать судебное преследование Зеленского, чтобы «поймать после окончания военного конфликта».

Ранее в США предложили отстранить Зеленского от власти из-за срыва мирных договоренностей и «плевка в лицо Дональду Трампу».