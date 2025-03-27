В Крыму предрекли Зеленскому незавидную судьбу скитальца
Константинов: Зеленский станет «жутким беженцем»
Владимир Зеленский станет «жутким беженцем» после краха киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Личное будущее Зеленского никто не гарантировал. Он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — сказал политик в беседе с агентством.
Константинов добавил, что в США могут начать судебное преследование Зеленского, чтобы «поймать после окончания военного конфликта».
Ранее в США предложили отстранить Зеленского от власти из-за срыва мирных договоренностей и «плевка в лицо Дональду Трампу».