В Крыму предрекли Зеленскому незавидную судьбу скитальца

Константинов: Зеленский станет «жутким беженцем»
Политика

Владимир Зеленский станет «жутким беженцем» после краха киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Личное будущее Зеленского никто не гарантировал. Он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране», — сказал политик в беседе с агентством.

Константинов добавил, что в США могут начать судебное преследование Зеленского, чтобы «поймать после окончания военного конфликта».

Ранее в США предложили отстранить Зеленского от власти из-за срыва мирных договоренностей и «плевка в лицо Дональду Трампу».