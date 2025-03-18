Эксперт уверен, что американский политик в отличие от своих европейских коллег может объективно оценить ситуацию с присвоением территорий, понимает исторические реалии того, как Крым попал состав России, и стремления к миру. Также глава может пойти на ряд действий для достижения мира, которые Европа не допустит из-за конфликта с Россией.

«Думаю, что он может согласиться и продвигать идею признания Крыма как составной части России, учитывая, что референдум прошел на начальном этапе разрушения Украины», — добавил Цеков.

По словам крымчанина, Трамп понимает, что референдум был объективным и легитимным. Также он заявил, что для местных жителей одобрение их выбора США станет важным шагом. Полуостров могу бы развивать курортную и культурную сторону региона.

В заключение Цеков заявил, что для крымчан решение было бы очень полезным, и им бы очень хотелось положительного результата. Многие счастливы, что Россия признает регион и защищает, что делает жизнь людей внутри очень хорошей.