В Кремле считают очевидно недружественной позицию Японии в отношении России

Песков: политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал откровенно недружественной политику властей Японии по отношению к России, сообщает ТАСС .

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба вновь заявил о готовности Токио заключить мирный договор с РФ и решить «территориальную проблему». При этом он подчеркнул, что японско-российские отношения находятся в «тяжелом состоянии».

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Россия и Япония с середины ХХ-го века предпринимают попытки выработать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны.

Основной причиной отсутствия консенсуса являются притязания Токио на Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов южной части Курил, которые принадлежат РФ.