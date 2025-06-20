В Кремле считают, что Вашингтон спровоцирует глобальную эскалацию

В эксклюзивном интервью Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил серьезную обеспокоенность возможным вмешательством США в ирано-израильское противостояние, сообщает РИА Новости .

"Подобные действия не только дестабилизируют регион, но и создадут питательную среду для экстремистских сил", — заявил представитель Кремля.

Особое внимание Песков уделил гипотетическому сценарию ликвидации верховного лидера Ирана, подчеркнув, что российская реакция на такой шаг будет "крайне негативной". По его словам, подобная эскалация способна спровоцировать цепную реакцию с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о подготовке Вашингтона к возможным ударам по иранским объектам.

В последние дни администрация президента США Дональда Трампа проводит экстренные совещания, а на американских военных базах зафиксированы признаки подготовки к масштабной операции — от изменения солдатского рациона до переброски стратегических бомбардировщиков.