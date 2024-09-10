В Кремле рассказали, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент РФ Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как на сегодняшний день США является не самым лучшим направлением для поездок российского лидера, пояснил пресс-его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

По словам Пескова, Путин в последние годы не ездит в такие поездки. Также он добавил, что США — это страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН.

«Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему Путин вновь решил не выступать на Генассамблее ООН.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что между Россией и Ираном может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Это может произойти в октябре на саммите БРИКС в Казани или позднее при встрече президентов.